ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

يدخل، اليوم السبت 18 -3-2023، ثلاثة أسرى من الضفة المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال.

وبحسب إذاعة صوت الأسرى، يدخل اليوم ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم كل من:

الأسير أمين هاشم يوسف كميل (43 عامًا) من بلدة قباطيا جنوب جنين، المحكوم بالسجن 21 عامًا و8 شهور، ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى 12 عاماً متتالية في سجون الاحتلال.

ويشار إلى أن الأسير أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال قبل اعتقاله الحالي، وتوفي والده وحرمه الاحتلال من وداعه.

كما يدخل الأسير علي ياسين شملاوي (25 عاماً) من بلدة حارس قضاء سلفيت، المحكوم بالسجن 15 عاماً ومعتقل منذ عام 2013م، مذ كان طفلا في السنة الخامسة عشر من عمره. وأمضى 10 أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير علاء راتب عبد اللطيف كبها (33 عامًا)، من سكان محافظة جنين، المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2018م، وأمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال.

جدير ذكره أن الأسير كبها أمضى 18 شهرا في سجون الاحتلال وأفرج عنه عام 2017م، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله عام 2018م وحكم عليه بالسجن المؤبد.