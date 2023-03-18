250 ضابطاً "إسرائيلياً": نتنياهو وحكومته يمُسون بأمن "إسرائيل"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت 18-3-2023، أن حوالي 250 ضابطاً "إسرائيلياً" اتهموا رئيس حكومة كيان الاحتلال بينيامين نتنياهو وحكومته بأنهم يمُسون بأمن "إسرائيل".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية: "نشر 250 ضابطاً كبيراً سابقاً ( برتبة عقيد وما فوق) من الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية المختلفة، وسفراء سابقون، أعضاء في حركة ما تعرف بـ"قادة من أجل أمن إسرائيل" رسالة يتهمون فيها نتنياهو وحكومته بالمس بأمن "إسرائيل".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن هؤلاء الضباط قولهم: "إن نتنياهو يعمل على زرع الانقسام المدمر والكراهية والخوف وثقافة الكذب".