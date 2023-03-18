موعد مباراة الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة- معلق كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، ينتظر جمهور كرة القدم في العالم، انطلاق صافرة مباراة كلاسيكو الأرض بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، واليت من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم غد الأحد الموافق 19 مارس 2023، على ملعب سبوتيفاي كامب نو في مباراة الإياب ضمن الجولة الـ 26 من عمر الدوري الإسباني الدرجة الأولى لعام 2022-2023، إذ يسعى الريال إلى الانتصار في المباراة لتقليص فارق النقاط مع برشلونة، بينما يسعى برشلونة لحسم كأس البطولة مبكراً وتوسيع الفارق إلى 12 نقطة كاملة.

من هو معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري

من هو معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري، ريال مدريد الإسباني تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2022-2023، على حساب ليفربول بعد الانتصار عليه بحساب المباراتين بسداسية لهدفين وسيقابل في ذات الدور نظيره الإنجليزي تشيلسي، بينما خرج برشلونة من جميع المسابقات الأوروبية بعد الاقصاء من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، والاقصاء من دور الـ 16 للدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد، لذلك سيركز برشلونة على حصد كأس الدوري أما الريال سيكون تركيزه على الأبطال.

معلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو القادم

معلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو القادم، تصدرت محركات البحث المختلفة، والسوشيال ميديا والمواقع الكروية في البحث عن معلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد القادم، لأن المعلق يضيف بوته إثارة وتشويق للمباراة، للك فإن اسم المعلق الرياضي يهم بشكل كبير قطاع كبير من عشاق كرة القدم، لذا من المقرر أن يُعلق على المباراة المعلق الرياضي حسن العيدروس، وتنقل المباراة على قنوان بين سبورت الرياضية القطرية، وسيعمل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض يوم غد الأحد.







توقيت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد

توقيت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد، من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والقدس- الحادي عشر بتوقيت الرياض، من مساء يوم غد الأحد الموافق 19 مارس 2023، إذ يعيش الفريق الكتالوني أفضل أحواله على الصعيد المحلي، إذ يبتعد في صدارة الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الذي يحصد نتائج غير جيدة على مستوى الدوري المحلي، لكن الكلاسيكو مختلف وله رونق خاص.