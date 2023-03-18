مفتي عُمان يصف الاتفاق السعودي الإيراني بالمرعب للاحتلال

وصف الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان الاتفاق الذي وقعته السعودية وإيران مؤخرًا بوساطة صينية بأنه الاتفاق "أرعب الكيان الصهيوني الغاصب".

وقال الشيخ الخليلي على حسابه على تويتر: "إنا لنحيي الوحدة بين الأشقاء في المنطقة، ونرحب بالألفة والوفاق بينهم، ونحيِّي من أعماق قلوبنا ما قامت به سلطنتنا بقيادة عاهلها المفدى، ورائدها الحكيم من الريادة الموفقة لأجل السلام والوئام، ولا غرور في ذلك، فإن هذه هي رسالة عُمان التي ورثتها أبًا عن جد عبر التاريخ".

وأضاف الخليلي: "كم نرجو من خير للأمة من هذا الاتفاق فالكيان الغاصب المحتل اهتزت أركانه وأرعب قلبه وارتعدت فرائصه بسببه؛ لأنه تيقن أنه إيذان برحيله إلى الأبد"، وأوصى جميع الأطراف بالتقوى والحفاظ على الوئام والسلام.

وكانت إيران والسعودية اعلنتا في بيان مشترك، على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية.