الهيئة القيادية لأسرى "الجهاد" تعزي الأسير محمود شريم باستشهاد شقيقه

تقدمت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، اليوم السبت، بالتعزية والمباركة من الأخ الأسير المجاهد محمود شريم، أحد الأبطال الأحد عشر لعملية "نفق الحرية" باستشهاد شقيقه البطل: يوسف شريم، والذي ارتقى برفقة الشهيد القائد نضال خازم أحد قادة سرايا القدس - كتيبة جنين، والشهداء لؤي الزغير وعمر عوادين إثر جريمة اغتيال جبانة في مدينة جنين.

وقالت الهيئة القيادية في بيان لها: "إننا في الهيئة القيادية العليا داخل سجون الاحتلال، نعزي عموم أهلنا في جنين العظيمة التي تقدم دمها فداءً لفلسطين والأمة، وعائلة خازم الصابرة التي قدمت ابنها الثالث نضال شهيداً على طريق القدس، متخرجاً في مدرسة السجن ليحقق حلم الشهادة".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

بيان صادر عن الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال

تتقدم الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، بالتعزية والمباركة من الأخ الأسير المجاهد محمود شريم، أحد الأبطال الأحد عشر لعملية "نفق الحرية" باستشهاد شقيقه البطل: يوسف شريم، والذي ارتقى برفقة الشهيد القائد نضال خازم أحد قادة سرايا القدس - كتيبة جنين، والشهداء لؤي الزغير وعمر عوادين إثر جريمة اغتيال جبانة في مدينة جنين.

إننا في الهيئة القيادية العليا داخل سجون الاحتلال، نعزي عموم أهلنا في جنين العظيمة التي تقدم دمها فداءً لفلسطين والأمة، وعائلة خازم الصابرة التي قدمت ابنها الثالث نضال شهيداً على طريق القدس، متخرجاً في مدرسة السجن ليحقق حلم الشهادة.



إن هذا الدم الطاهر الذي يسقط بيد الله سوف يكبر ويثمر ويحقق حلم الزوال لكيان الاحتلال الغاصب لأرضنا ومقدساتنا، ونشيد بجماهير شعبنا الصامدة التي تشكل حصناً حصيناً في معركة الحرية، ونؤكد أن معركتنا مستمرة مع العدو المجرم داخل الأسوار وخارجها، ولن تتوقف حتى النصر أو الاستشهاد.

الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 18 آذار/ مارس 2023م