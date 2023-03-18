عشرات الإنذارات حول احتمال وقوع عمليات فدائية.. والاحتلال يزعم رصد قائمة مقاومين لاستهدافهم

كشفت المنظومة الامنية "الاسرائيلية" اليوم السبت 18/3/2023 ، انها تلقت عشرات الإنذارات حول احتمال وقوع عمليات فدائية.

وأشارت قناة كان العبرية الى أنه وقبل أقل من أسبوع على رمضان، فإن هناك عشرات الإنذارات حول وقوع عمليات ضد اهداف "إسرائيلية".

وبينت القناة إن المنظومة الأمنية لديها قائمة من المقاومين تحاول الوصول إليهم قبل شهر رمضان وكان من بينهم الشهيد نضال خازم الذي قتل أمس في جنين ، موضحةً إلى أنه سيكون هناك حالة تأهب عالية في الجمعة الأولى من شهر رمضان.

و في وقت سابق نقلت القناة العبرية عن مسؤول "إسرائيلي" كبير قوله: "إنّ المؤسسة الأمنية في حالة تأهب قبل رمضان".

وذكرت "كان" العبرية، أنّ قيادة المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال يتحدثون في جلسات التقييم عن رصد إشارات تؤكد بأننا في ذروة التصعيد".