راصد جوي لـ"فلسطين اليوم": منخفض جوي قوي يتدرج حتى الثلاثاء ويُنقذ الشتاء

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن يكون اليوم السبت 18/3/2023 هو مقدمة المنخفض الجوي الذي سيضرب المنطقة، حيث ستنخفض درجات الحرارة تدريجياً؛ مع وجود فرص كبيرة لهطول أمطار بشكل محلي بعد ساعات الظهر.

وقال العلامي خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :"الهطولات المطرية ستكون في ساعات ما بعد ظهر وعصر اليوم السبت، فوق بعض المناطق الفلسطينية، وعلى شكل أمطار متفرقة وليس بشكل منتظم وشامل لكافة المناطق".

وتوقع العلامي، أن يكون فجر وصباح غداً الأحد انتشار أوسع للأمطار للعديد من المحافظات الفلسطينية، متنبأً بأن يكون هطولات مطرية تشمل مناطق ومحافظات واسعة من شمال فلسطين حتى جنوبها، وفرص هطول الأمطار في يوم الأحد ستكون أحياناً على فترات متقطعة ومتباعدة؛ ولكن بغزارة متفاوتة بحيث تكون عبارة عن جولات غزيرة ثم تتوقف ثم تعود مرة أخرى بشكل غزير .

وعن يوم الإثنين، توقع الراصد الجوي استمرار المنخفض الجوي وتأثير الكتلة الهوائية الباردة، بحيث ستبقى فرص هطول الأمطار موجودة بشكل شامل وفوق العديد من المحافظات الفلسطينية وقد تكون مترافقة بسقوط البرد، مع انخفاض واضح على درجات الحرارة وخاصة يومي الأحد والإثنين.

وبيّن الراصد الجوي، أن الأجواء خلال يومي الأحد والإثنين ستكون شتوية باردة ودرجات الحرارة ستكون أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام.

كما تنبأ العلامي، أن يضعف تاثير المنخفض وسقوط الأمطار يوم الثلاثاء القادم، مع بقاء الفرصة موجودة لهطول الأمطار ولكن بزخم أقل من يومي الأحد والإثنين، فيما سينحسر يوم الثلاثاء المنخفض الجوي وسترتفع درجات الحرارة خلال يوم الأربعاء وستستقر الأجواء خلال يوم الخميس وتكون ربيعية.