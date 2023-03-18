إطلاق نار يستهدف حاجز مستوطنة "شافي شمرون" قرب نابلس

استهدف إطلاق نار، صباح اليوم السبت، حاجز مستوطنة "شافي شمرون" شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا الرصاص بشكل كثيف باتجاه جنود الاحتلال قرب حاجز مستوطنة "شافي شمرون" جنوب نابلس، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وكان استهدف مقاومون فلسطينيون، فجر السبت، بالرصاص نقطة عسكرية وطائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا هذه النقطة العسكرية المقامة على جبل الطور، بصليات من الرصاص، كما استهدفوا طائرة استطلاع "إسرائيلية" كانت تحلق في أجواء المدينة.