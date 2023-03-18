الأسير القيادي "عدنان" يواصل إضرابه في مواجهة السجان

يواصل الأسير الشيخ، خضر عدنان موسى، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (42) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، ومواجهة للسجان الصهيوني.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس القدس للشهداء والأسرى، بأنه يواجه الأسير القيادي عدنان ظروف عزل صعبة بعزل ما يسمى بـ" سجن مشفى الرملة"، حيث يعيش في غرفة انفرادية مليئة بحشرات البق التي تنهش جسمه.

وأفاد الأسير الشيخ القيادي خضر عدنان، الثلاثاء الماضي، في رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس نسخةً عنها اليوم، أنه مازال مستمرًا في إضرابه عن الطعام وهو بوضع صحي يتراجع يومًا بعد يوم، وأصبح يتحرك بواسطة كرسي متحرك، ويواجه ظروف عزل صعبة في عزل الرملة، حيث الغرفة المعزول فيها مليئة بحشرات البق التي تنهش جسمه.

وبخصوص استمراره في إضرابه عن الطعام، أكد الشيخ قائلًا: "أتوكل على الله وحده المعين الرحيم، من قال "وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ"، جزى الله عز وجل كل من يقف إلى جانب أهلي في هذه المحنة والمعركة للحرية ولا عزاء للمتخاذلين والمقصرين والمتنكبين ومن جنبوا في كل حين".

وأوضح القيادي عدنان، أن مضايقات السجانين مستمرة، وخاصة في الليل، ولا يتوقف السجانين عن تفتيشهم الليلي وطرق الأبواب لإزعاجه والتنغيص عليه، وسؤالهم له عن شرب الماء وأخذ الدواء، رافضًا تلقي الدواء أو الفيتامينات أو المدعمات وفقط يشرب الماء.