لليوم الـ33.. الأسرى يواصلون حالة العصيان في سجون الاحتلال

يستمر الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 33 على التوالي، اليوم السبت 18-3-2023، حالة العصيان في مواجهة السجان الصهيوني، والقرارات التي اتخذها بحقهم "وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، وسط اتخاذهم خطوات تصعيدية جديدة في إجراءاتهم.

وكان قرر الأسرى في سجون الاحتلال، صباح أمس الجمعة، حرق غرف في أقسام السجون رداً على الإجراءت العقابية بحقهم من "إدارة سجون الاحتلال".

وقال مكتب إعلام الأسرى: "إن الأسرى اتخذوا قرارًا بحرق غرف في أقسام السجون ردًا على الإجراءات العقابية بحقهم وفي ظل مماطلة إدارة السجون للاستجابة لمطالبهم".

وسابقاً، أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، عن عدة خطوات احتجاجية يومية في السجون لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم من قبل إدارة السجون لهم، حتى نيل متطلباتهم.

وتتمثل هذه الخطوات التي ينفذها الأسرى، بارتداء ملابس الشاباص للتعبير عن حالة الغضب لديهم، وإقامة تجمعات وجلسات بالساحات، لتوجيه رسائل للسجان الصهيوني بأن الأسرى مستمرون في تصعيد المواجهة، وتنظيم فعالية إرباك الليلي مساء اليوم.

جدير ذكره أنه شرع الأسرى بخطواتهم ضد إجراءات الاحتلال بحقهم في الرابع عشر من شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على عدة قوانين عنصرية بحقهم، وأبرزها تشريع القانون الذي يُعرف باسم "إعدام أسرى".