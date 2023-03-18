تحذيرات من انهيار الأجهزة الأمنية

شبتاي لـ"بن غفير: "الشــرطة" ستبقى خـارج الحسابات السيـاسـيـة..!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:33 ص
18 مارس 2023
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ذكرت مصادر عبرية، أمس الجمعة، أن ما يسمى بـ"قائد الشرطة في كيان الاحتلال" يعقوب شبتاي، أبلغ وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير أن  "الشرطة" ستبقى خارج الحسابات السياسة.

ونقلت المصادرعن "قائد شرطة الاحتلال" يعقوب شبتاي أنه أرسل رسالة مبطنة لإيتمار بن جفير قال فيها: الشرطة ستبقى خارج السياسة، وستعمل فقط وحصراً وفق القانون".

ويُشار إلى أنه حذر، أمس الجمعة، مسؤول جهاز "الشاباك" الصهيوني السابق نداف ارجمان من حدوث "انهيار بالأجهزة الأمنية" الصهيونية في قادم الأيام أن ظل إصرار نتنياهو على السير في الإصلاحات القضائية.

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