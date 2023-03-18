متى رمضان في العراق 2023-1444، يعتبر شهر رمضان من الشهور العظيمة التي ينتظرها المسلمون في كل مكان بشوق كبير، ففيه تتنزل الملائكة وتصفد الشياطين، لتغلق أبواب النار وتفتح للمسلمين أبواب الجنة كافة، ليكون لهم نصيب من الفوز برضا الله وجنته.

موعد شهر رمضان 2023 في العراق

شهر رمضان من الشهور التي يغتنمها الناس للعبادة، والتضرع لله تعالى في كل الأمنيات التي يحتاجها العبد في حياته، ليكون بداية جديدة للمرء يجدد فيها الحب لله عز وجل ويعين نفسه على الطاعات، ولذلك يتساءل العراقيون عن موعد رمضان 2023 في العراق، و يجيب فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عل تساؤل متى موعد شهر رمضان في العراق 2023 في السطور التالية.

متى رمضان 2023-1444 في العراق

موعد رمضان 2023 في العراق، من أكثر الأسئلة تداولاً بين الكثير من الناس، وذلك لمعرفة بداية شهر رمضان المبارك للعام الميلادي 2023، وما يوافق هجرياً 1444، بحيث يكون شهر رمضان في دولة العراق في اليوم الخميس الموافق الثالث و العشرون من شهر مارس 2023، و من المتوقع أن تكون عدته 29 يوماً.

متى موعد رمضان 2023 – 1444 هـ فلكيا في العراق

وفي هذه الفقرة نشير إلى أن موعد اول أيام رمضان المبارك 2023 من المتوقع ان يكون في تاريخ 23 مارس 2023 وهذا جاء وفق بيان صادر عن دار الإفتاء المصري .

وقبل هذا التاريخ بيومين ، تقوم الدول العربية والإسلامية في استطلاع الهلال وعليه يتم البناء على تحديد أول أيام رمضان المبارك .