الجهاد الاسلامي تنعى الشهيد عمر خصيب و تؤكد تمسكها بالمقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان صادر عنها مساء اليوم الجمعة، الشهيد عمر خصيب، 23 عاماً و الذي استشهد برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري بمدينة البيرة برام الله.

وفيما يلي نص بيان حركة الجهاد الإسلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد عمر خصيب من طولكرم

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الشاب: عمر جميل خصيب (23 عاماً)، من بلدة قفين بطولكرم، الذي ارتقى إثر جريمة إعدام برصاص جنود الاحتلال في مدينة البيرة مساء اليوم الجمعة.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في طولكرم الفداء، لنؤكد أن استمرار شلال الدم في كل الساحات سيزيد من تمسك شعبنا بمقاومته الأصيلة التي تثبت كل يوم قدرتها على التصدي ورد العدوان، وإن الثأر لهذه التضحيات قادم على طريق تحرير الأرض وتطهير المقدسات.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الجمعة 25 شعبان 1444هـ - 17 مارس 2023م