جيش الاحتلال يعلن العثور على مسيّرة قرب الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم، الجمعة، العثور على مسيّرة قرب الحدود مع لبنان.

يأتي ذلك بعد يومين من كشف الجيش ، أن منفّذ تفجير لغم كبير عند مفترق مجدو، الإثنين الماضي، هو شخص تسلَّل من لبنان إلى إسرائيل، وبعد تفجير اللغم عاد إلى منطقة الحدود حاملا حزاما ناسفا، وهناك قتله الجيش الذي أشار حينها إلى أنه "يجري تحقيق موسّعا حول العملية التخريبية، وفي إطارها يتم فحص مدى علاقة حزب الله فيها".

وقال الجيش في بيان، إنّه "تمّ تحديد موقع طائرة مسيّرة في منطقة الحدود اللبنانيّة، وداخل الأراضي الإسرائيلية".

وذكر البيان أن عناصر الجيش "لاحظت المسيرة خلال عمليات مسح في المنطقة الحدودية".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أي انتهاك لسيادة الدولة".