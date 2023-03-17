الشيخ عزام يقدم التعازي لعائلة الشهيد القائد نضال خازم

هاتف الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عائلة الشهيد القائد نضال خازم، الذي ارتقى في عملية اغتيال نفذتها قوة صهيونية خاصة وسط مدينة جنين يوم أمس الخميس.

وتحدث الشيخ عزام مع والد الشهيد نضال، ومع عمه أبو الرعد خازم، وقدم لهما المباركة والتعزية باستشهاد ابنهم وبشهداء جنين عامة.

وأعرب عن اعتزاز حركته بما يقدمه الشهداء وذووهم من تضحيات، وبما يصنعون من تاريخ مشرف لفلسطين، معربا عن اعتزازه بجنين ومخيمها وكتيبتها.

وشكرت عائلة الشهيد خازم للشيخ عزام اتصاله وتقديمه التعزية بارتقاء القائد نضال، مؤكدة أن تقديم فلذات أكبادهم شهداء، لا يزيدهم إلا إصراراً على التضحية وثباتا على الطريق حتى تحرير المقدسات.