عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن الضفة

أصيب عشرات المواطنين، عقب صلاة الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن الضفة المحتلة.

ففي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 10 مواطنين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا، وفق ما أفاد به لـ"وفا" مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل.

وفي قلقيلية، أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وحسب المصادر المحلية فقد أطلقت قوات الاحتلالالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 8 مواطنين بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.