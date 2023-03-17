الأرصاد توضح طبيعة المنخفض الجوي غدًا السبت..!

توقعت الأرصاد الجوية، أن تتأثر فلسطين المحتلة تدريجيا خلال ساعات نهار غد السبت، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وحسب الأرصاد، من المتوقع أن يصبح الجو بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ، مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى باقي المناطق.

وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما حذرت الأرصاد، المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الافقية.