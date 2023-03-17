رئيس الشاباك السابق يحذر من تفكك داخلي بالمؤسسات "الإسرائيلية"

حذّر رئيس "الشاباك" السابق، نداف أرغمان، من انهيار في المؤسسات الصهيونية، إذا ما تحولت "إسرائيل" إلى دولة "على مشارف الدكتاتورية" نتيجة لخطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي.

ووصف الرئيس السابق "للشاباك" أرغمان، وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير بـ"الفوضوي الذي يدعم مثيري الشغب".

وقال في مقابلة مع القناة 12 العبرية: "إن الخوف الأكبر هو أنه إذا تم تمرير هذه القوانين، إن "إسرائيل" ستصبح على مشارف الديكتاتورية، وفي هذه الحالة، قد نشهد تفكك المؤسسات التابعة للنظام من الداخل".

وأضاف أرغمان: "بمن سيثق في هذه الحالة"، في نتنياهو "الذي فقد كوابحه أو "رئيس لجنة الدستور في الكنيست وأحد قادة تشريعات الخطة القضائية للحكومة، سيمحا" روتمان المسياني؟".

وتابع رئيس الشاباك السابق قائلاً "أن هذا الحدث أكبر من نتنياهو ومن الجميع".