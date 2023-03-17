الأردن تعمل على مضاعفة إمدادات الكهرباء لفلسطين

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أمس الخميس، إن بلاده تعمل على مضاعفة قدرة الطاقة الكهربائية المصدرة إلى فلسطين، والتي تُقدر حالياً بنحو 80 ميغاواط.

جاء ذلك عقب مباحثات أجراها الوزير الخرابشة مع وفد فلسطيني برئاسة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، المهندس ظافر ملحم.

وقال الخرابشة في تصريحات له: "إن محطة الرامة التي افتُتحت في الجانب الأردني في أغسطس/ آب 2022 عملت على رفع قدرة تزويد الفلسطينيين بالكهرباء من 40 إلى 80 ميغاواط، ويجري العمل حالياً على زيادة مستويات التعاون في مختلف مجالات الطاقة".

وأكد الوزير الأردني، على استعداد الأردن لتقديم جميع أشكال الدعم الممكن الذي يحتاجه الفلسطينيون في هذا المجال للارتقاء بالنظام الكهربائي في فلسطين، معرباً عن أمله في الانتقال إلى مرحلة مضاعفة قدرة التوليد الكهربائي لدى الجانب الفلسطيني.

وأضاف الخرابشة: "إن المباحثات مع الجانب الفلسطيني تأتي في إطار توصيات اللجنة العليا الأردنية - الفلسطينية لزيادة التعاون في مختلف مجالات الطاقة، وخاصة تزويدهم بالطاقة الكهربائية، معرباً عن أمله في الارتقاء بمجالات التعاون إلى مستويات أفضل بين البلدين، وتحديداً في بناء القدرات الفلسطينية في مجال الطاقة، وصولاً إلى منظومة كهرباء فلسطينية متكاملة.

بدوره، قال وزير الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم:" إن الجانب الفلسطيني يعمل وفق استراتيجية تنص على ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد على مصدر واحد، فبدأ عام 2008 باستجرار 20 ميغاواط كهرباء من الأردن، ومن ثم 40 ميغاواط، تبعها عام 2022 برفعها إلى 80 ميغاواط، وتهدف المرحلة الرابعة إلى زيادة الطاقة المستوردة من الأردن، لتصل إلى 160 ميغاواط، وفقاً لتطور الأحمال في الجانب الفلسطيني".

وأكد ملحم الحاجة إلى استكمال البنية التحتية في فلسطين لإيصال الكهرباء الواردة من الأردن إلى محافظات فلسطينية أُخرى. وقال إن الوفد الفلسطيني يزور الأردن لاستكمال بحث مجالات التعاون، خاصة في مجال الطاقة وتعزيز الربط الفلسطيني-الأردني الذي وصل حالياً إلى مدينة رام الله والكثير من تجمعاتها السكانية، ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون لإيصال الكهرباء إلى جميع محافظات فلسطين.

وذكر أن المباحثات ركزت أيضاً على تبادل الخبرات والتدريب في مجالات الطاقة كافة، وخصوصاً في مجال الكهرباء واستيراد المشتقات النفطية عبر الأردن، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة في فلسطين، ويعزز انفكاكها عن شبكة الاحتلال الإسرائيلي.