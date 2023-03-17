عزام الأحمد ينتقد مشاركة السلطة في قمة "شرم الشيخ"

أكد عضو اللجنتين المركزية والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، أمس الخميس، أن "إسرائيل" لم تلتزم بما تم التوقيع عليه في قمة العقبة التي عقدت مؤخراً، متسائلاً عن سبب عقد اجتماع آخر في شرم الشيخ.

جاء ذلك تعقيباً على العدوان الصهيوني الآخير على مدينة جنين الذي أدى لاستشهاد أربعة مواطنين في مدينة جنين، أمس.

وقال الأحمد، في تصريحات لـ"تلفزيون فلسطين":"ليس من المصادفة أنّ هناك لقاء في العاصمة الأردنية عمّان الآن استعداداً لبحث إمكانية عقد لقاء استكمالي لمؤتمر العقبة الذي فشل وبقي حبراً على ورق، لأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال في حينه: اتركوا قرارات العقبة في العقبة".

وأضاف الأحمد: "هذا يفسر عدم توقف العدوان الصهيوني في كافة مناطق الضفة الغربية".

وتابع قائلاً: "لقد تزامن العدوان على جنين مع وجود رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية في القدس جورج نول، ومسؤولين أميركيين جاؤوا للمدينة لأول مرة للاطلاع على أوضاعها".

وأوضح الأحمد، أنّ الوفد الأميركي زار مستشفى جنين الحكومي الذي تعرّض لاقتحام قوات الاحتلال في الأسابيع الماضية، واطلعوا على أثر الرصاص في المستشفى، وسمعوا من الأطباء شهادات حيّة عن العدوان الصهيوني المستمر على جنين.

ودعا الأحمد الإدارة الأميركية إلى أن "تقف موقفاً حاسماً" من التصعيد الصهيوني، بعيداً عن بيانات الإنشاء التي لا قيمة لها، وبياناتها التي تبدأ بـ"ندعو الطرفين" وما إلى ذلك من "الكلام الفارغ"، على حدّ وصفه.

وكُشف النقاب، عن توجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج إلى الأردن، لبحث مشاورات مع الجانب الأردني لتنسيق المواقف قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، يوم الأحد المقبل، والذي يضم مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية.

ومن المتوقع أن يعود الشيخ وفرج مساء اليوم الخميس، ويعقدا اجتماعاً آخر مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول نتائج لقائهما بالمسؤولين الأردنيين، وتحديداً وزير الخارجية أيمن الصفدي.