الجبهة الشعبية: مشاركة السلطة بمؤتمر "شرم الشيخ" خيانة لدماء الشهداء

أكد أمين سر اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، إياد عوض الله، أن مشاركة السلطة الفلسطينية في مؤتمر شرم الشيخ خيانة صريحة لدماء الشهداء، وطعنة غادرة في خاصرة شعبنا الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي شامل ومتواصل.

وأضاف عوض خلال تصريحات صحفية خلال مسيرة حاشدة في رفح مساء الخميس، إحياءً لما يسمى بـ "يوم الشهيد الجبهاوي:" إن على السلطة أن تنحاز لصوت الجماهير ونبض الشارع، ولا تتهرب من تنفيذ قرارات الإجماع الوطني، خاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني، بالتحلل من اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف التنسيق الأمني".

وتابع :"نحذر السلطة الفلسطينية من مواصلة الانجرار وراء أوهام وسراب الحلول الأمريكية، أو التفاهمات الهادفة لقطع الطريق أمام مقاومة شعبنا الفلسطيني، والانقضاض على حقوقه وثوابته".

وأردف عوض: "إرادة شعبنا حية، وأقوى ألف مرة من جرائم الاحتلال، وإجراءات المجرمين الفاشيين إيتمار بن غفير وسموتريش، اللذين سيجران ذيول الهزيمة والخيبة أمام ضربات المقاومة وصمود ومقاومة شعبنا".

ونوه إلى أن الاحتلال واهم باعتقاده أنه يستطيع هزيمة هذا الشعب، فكل مجازره وعدوانه إن دلت على شيء فإنّها تدل على مدى التخبّط والاضطراب والاستنزاف الذي يعيشه هذا الكيان".

ويُشار إلى أن السلطة الفلسطينية، أكدت الأربعاء، مشاركتها في قمة "شرم الشيخ" الأمنية المقررة في الـ 19 من آذار/مارس الجاري، مع دولة الاحتلال، بمشاركة مصرية وأردنية، ورعاية أمريكية.