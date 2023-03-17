توثيق 55 قرشاً أبيضاً قبالة مياه "كيب كود" بالولايات المتحدة

وثِقَ مؤخراً وجود 55 قرشا أبيضاً آخرين قبالة مياه كيب كود في في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأميركية.

وكشفت ما تسمى بـ"منظمة علمية غير ربحية" تتابع أعداد أسماك القرش الأبيض في مياه كيب كود بالولايات المتحدة، وجود 55 قرشا آخرين خلال آخر أبحاثها العلمية في الموسم، لكن الخبراء يقولون إنه ما من سبب للخوف من السباحة في المياه هذا الصيف.

وبدورها، قالت عالمة الحفاظ على القرش الأبيض في المحيط الأطلسي، ميغان وينتون:" إنهم وثقوا الآن أكثر من 600 من الأسماك المفترسة منذ بدأوا مراقبة أعدادها في عام 2014".

وأضافت العالمة: "الكثير من تلك القروش يعود عاما بعد عام ليتغذى على الفقمات المتوفرة التي تتخذ من كيب كود مأوى لها".

وتقول وينتون:" إن الخوف الذي يشعر به الناس بشأن أسماك القرش الأبيض مبالغ فيه في كثير من الأحيان".

وتابعت :"أنه ليس بالضرورة أن يكون ذلك مؤشرا على وجود مزيد من أسماك القرش قبالة كيب كود، ما رأيناه في آخر بضعة أعوام بالنسبة للنشاط والمشاهدات كان متماشيا مع ما رأيناه خلال الأعوام التي سبقت ذلك".

وختمت وينتون"من المهم أن يدرك الناس أن أسماك القرش الأبيض ليست وحوشا كما يصورها الإعلام. إنها لا تترصد على شواطئنا. والبشر ليسوا على قائمة طعامها".