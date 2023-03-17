"الجهاد" وعائلة الأسير "عدنان" تدعوان للمشاركة بوقفة تضامنية معه بجنين

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعائلة الشيخ الأسير خضر عدنان، اليوم الجمعة 17-3-2023، للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الأسرى والشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأوضحت الحركة وعائلة الأسير في دعوتهما، أن الوقفة ستتم بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الكبير في بلدة عرابة بمدينة جنين بالضفة المحتلة.

وإليكم نص الدعوة:

دعوة عامة ::..

تدعوكم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعائلة الشيخ الأسير خضر عدنان، للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الأسرى والشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال.

وذلك اليوم الجمعة الموافق 17-3-2023م بعد صلاة الجمعة مباشرة أمام المسجد الكبير في بلدة عرابة بجنين.