بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم مباشرة- بث مباشر قرعة دور ربع نهائي أبطال أوروبا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم بث مباشر- بث مباشر قرعة دور ربع نهائي أبطال أوروبا، تحتض مدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة 17 مارس 2023، فعالية قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2022-2023 في مقر "يويفا"، وتأهل ثمان فرق لدور ربع نهائي من أبطال أوروبا، وهم ريال مدريد الإسباني ونابولي وميلان وانتر ميلان الايطاليين، وبايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي، ومانشستر سيتي وتشيلسي الانجليزيين، وهو ما يعني أن المنافسة ستكون شرسة بين تلك الفرق لمكانتها وقوتها في أوروبا.

قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2023 مباشر

قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2023 مباشر، ينتظر عشاق كرة القدم بشوق انطلاق قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لعام 2022-2023، لأن تلك القرعة يمكن أن تسفر عن انتقام الأندية من بعضها، أو تسفر عن تعزيز تفوق أندية على أخرى، كما إن هناك أندية بلغت هذا الدور لأول مرة منذ سنوات عدة وتحرص على استكمال مشوارها الكروي في البطولة خاصة وأنها تقدم موسما رائعا كنادي نابولي الذي يذهل قارة أوروبا والعالم، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا اليوم بث مباشر.

رابط مشاهدو قرعة دوري أبطال أوروبا دور 8 بث مباشر بين سبورت HD

رابط مشاهدو قرعة دوري أبطال أوروبا دور 8 بث مباشر بين سبورت HD، ثمان أندية تأهلت إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2022- 2023 بعضها وجد صعوبة بالغة ليصل إلى هذا الدور وأخرى كانت طريقها مفروشة بالأهداف، ولكن الجميع ينتظر قرعة الثمانية الكبار والمواجهات التي ستسفر عنها، ولقوة الأندية ومكانتها في قلب جمهور قارة أوروبا والعالم أجمع، ستكون الأنظار شاخصة نحو شاشات التلفزة لمشاهدة فعاليات ومراسم قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في مديمة نيون السويسرية ظهر اليوم.

بث مباشر قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 2023

بث مباشر قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 2023، يوم قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 2022-2023 لا توقعات فيه، فهي حظ مطلق، لكن هناك تخمينات من قبل مراقبين في الشأن الرياضي الكروي، يقولون وفق توقعاتهم إنه ربما تسفر القرعة من مواجهة نابولي الإيطالي ضد ريال مدريد الاسباني، وبايرن ميونخ الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي، وميلان ضد انتر ميلان الايطاليين، ومانشستر سيتي الإنجليزي ضد بنفيكا البرتغالي، لكن النتائج ستصدر في احتفالات ومراسم القرعة التي تقام اليوم في مقر "ويفا" في سويسرا.

🗣️💜 Noches mágicas en el Bernabéu...

🎶 Historia por hacer...🤍

🧢 #Madridistas pic.twitter.com/aJMkzip48X — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 16, 2023

مشاهدة قرعة دور 8 دوري أبطال أوروبا بث مباشر الآن

مشاهدة قرعة دور 8 دوري أبطال أوروبا بث مباشر الآن، وستنُقل قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2023 بث مباشر على القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوتيوب"، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية، كما إنه من المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي أيام 11/12 و18/19 أبريل المقبل، في حين جاء موعد مباريات الدور نصف النهائي على النحو التالي: 9/10 و16/17 مايو 2023، فيما تقادم المباراة النهائية يوم 10 يونيو المقبل.