الاحتلال يُغلق عدة شوارع في القدس المحتلة

أغلقت شرطة الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الجمعة، عددا من الشوارع في مدينة القدس، لتأمين مسير "ماراثون تهويدي" تنظمه بلدية الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن شرطة الاحتلال أغلقت عشرات الشوارع من شمال المدينة (التلة الفرنسية والشيخ جراح)، وصولا إلى جنوبها (شارع القدس- الخليل) بما فيها منطقة حي المصرارة، وباب الخليل، وباب الجديد، وشارع يافا.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مُكثّف في الطرقات، بحجةِ تأمين ما يسمى "ماراثون القدس 2023".

ويُشار إلى أن الماراثون التهويدي يتزامن مع توافد آلاف الفلسطينيين والمقدسيين إلى المدينة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يعيق دخولهم ووصولهم للبلدة القديمة والمدينة نتيجة إغلاق عشرات الشوارع.