استمرار عصيان الأسرى بالسجون لليوم الـ 32 على التوالي

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 32 على التوالي، اليوم الجمعة 17-3-2023، حالة العصيان والإجراءات النضالية في مواجهة السجان الصهيوني، وقرارات المتطرف "وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير، في ظل تصعيد هذه الإجراءات.

وقرر الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، صباح اليوم الجمعة 17-3-2023، حرق غرف في أقسام السجون رداً على الإجراءت العقابية بحقهم.

وقال مكتب إعلام الأسرى: "إن الأسرى اتخذوا قرارًا بحرق غرف في أقسام السجون ردًا على الإجراءات العقابية بحقهم وفي ظل مماطلة إدارة السجون للاستجابة لمطالبهم".

وكانت قد أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة عن عدة خطوات احتجاجية يومية في السجون لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم من قبل إدارة السجون لهم، حتى نيل متطلباتهم.

وتتمثل هذه الخطوات، بارتداء ملابس الشاباص للتعبير عن حالة الغضب لديهم، وإقامة تجمعات وجلسات بالساحات، لتوجيه رسائل للسجان الصهيوني بأن الأسرى مستمرون في تصعيد المواجهة، وتنظيم فعالية إرباك الليلي مساء اليوم.

ويُشار إلى أنه شرع الأسرى بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على قوانين عنصرية بحقهم، وأبرزها تشريع قانون إعدام أسرى.