إطلاق نار يستهدف حاجز "سالم" غرب مدينة جنين

استهدف إطلاق نار، فجر اليوم الجمعة 17-3-2023، حاجز "سالم" العسكري غرب مدينة جنبن بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر عبرية: "إنه وقع إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز "سالم" العسكري الصهيوني غرب مدينة جنين، فجر اليوم".

وزعمت المصادر العبرية، أنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود الصهاينة.

وبدورها، أكدت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا النار بشكل كثيف تجاه الحاجز الصهيوني المذكور فجر اليوم الجمعة.

وكانت اغتالت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني، عصر أمس الخميس، القائد نضال خازم مسؤول قوة البهاء في سرايا القدس كتيبة جنين، برفقة الشهيد يوسف شريم من كتائب القسام، بالإضافة لاستشهاد كل من المقاوم لؤي الزغير، والفتى عمر عوادين.