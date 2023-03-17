استطلاع للرأي: زيادة تعاطف الديمقراطيين بالولايات المتحدة مع فلسطين

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الأميركي، أمس الخميس، وجود تغييرا في موقف الديمقراطيين بالولايات المتحدة من الصراع (الفلسطيني- الإسرائيلي).

وفي الاستطلاع، عبّر نحو 49% من ناخبي الحزب الديمقراطي الأمريكي عن تعاطفهم مع الفلسطينيين، مقابل 38% قالوا إنهم يتعاطفون مع الجانب الصهيوني في الصراع.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع، تراجع نسبة الناخبين الديمقراطيين الذين يتبنون آراء إيجابية تجاه إسرائيل (56%)، مقارنة بـ63% في العام الماضي.

وتعبّر نتائج هذا الاستطلاع عن التراجع المستمر في نسبة التعاطف مع "إسرائيل" في أوساط الناخبين الديمقراطيين في الولايات المتحدة، مقارنة مع النتائج في السنوات السابقة.

وأشار الاستطلاع إلى أنه بلغ التأييد للفلسطينيين بين الناخبين المستقلين (الذين لا يميلون لصالح أحد الحزبين الرئيسيين) 32%، وهو أعلى مستوى من الدعم الذي يتلقاه الفلسطينيون من الناخبين المستقلين على الإطلاق.

جدير ذكره أن هذه أول مرة تتجاوز فيما نسبة الديمقراطيين المتعاطفين مع الفلسطينيين، نسبة المتعاطفين مع "الإسرائيليين"، منذ إطلاق هذا الاستطلاع السنوي الذي يجريه معهد "غالوب" الأميركي، منذ عام 2001.