القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بغزة اليوم الجمعة 17-3-2023

شهدت أسعار بيع بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 17-3-2023، ارتفاعاً على أسعار بيعها ولاسيما الخيار والباذنجان وبعض الأصناف الأخرى بشكل طفيف.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بشكلٍ دائم أسعار بيع الخضروات في الأسواق بغزة، وكافة التغييرات التي تطرأ عليها في الأسواق المحلية، حيث تهم المواطنين بشكل كبير ويتابعونها باستمرار.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 17-3-2023، كما يلي: