سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 16-3-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:49 م
16 مارس 2023
سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 16-3-2023
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سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 16-3-2023 ، وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي نتحدث من خلالها ونشرح أسعار الذهب في مصر الجديدة بالتعاملات الفورية بالأسواق حيث جاءت على النحو التالي :

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 16-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو الآتي:

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 2,211 شراء 2,223 جنيها .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 2,027 شراء 2,038 جنيها .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 1,935 شراء 1,945 جنيها .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 1,659 شراء 1,667 جنيها .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 1,290 شراء 1,297 جنيها .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 1,106 شراء 1,111 جنيها .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 68,775 شراء 69,131 جنيها .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 15,480 شراء 15,560 جنيها .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 2,211,429 شراء 2,222,857 جنيها .

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي :

الوحدة     جنيه مصرى         دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24          1,902 جنيه        $61.75

سعر الذهب عيار 22           1,744 جنيه        $56.60

اسعار الذهب عيار 21          1,664 جنيه        $54.03

اسعار الذهب عيار 18          1,427 جنيه        $46.31

سعر الذهب عيار 14           1,110 جنيه        $36.02

سعر الذهب عيار 12           951.00 جنيه      $30.87

سعر الذهب عيار 9 713.25 جنيه      $23.16

اسعار أوقية الذهب  59,152 جنيه      $1,920

اسعار جنيه الذهب   13,314 جنيه      $432.25

اسعار كيلو الذهب   1,901,998 جنيه $61,749

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وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 16-3-2023  نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

 

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