سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 16-3-2023 ، وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي نتحدث من خلالها ونشرح أسعار الذهب في مصر الجديدة بالتعاملات الفورية بالأسواق حيث جاءت على النحو التالي :
سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 16-3-2023
كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو الآتي:
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 2,211 شراء 2,223 جنيها .
سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 2,027 شراء 2,038 جنيها .
سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 1,935 شراء 1,945 جنيها .
سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 1,659 شراء 1,667 جنيها .
سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 1,290 شراء 1,297 جنيها .
سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 1,106 شراء 1,111 جنيها .
سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 68,775 شراء 69,131 جنيها .
سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 15,480 شراء 15,560 جنيها .
سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 2,211,429 شراء 2,222,857 جنيها .
سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم
كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي :
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 1,902 جنيه $61.75
سعر الذهب عيار 22 1,744 جنيه $56.60
اسعار الذهب عيار 21 1,664 جنيه $54.03
اسعار الذهب عيار 18 1,427 جنيه $46.31
سعر الذهب عيار 14 1,110 جنيه $36.02
سعر الذهب عيار 12 951.00 جنيه $30.87
سعر الذهب عيار 9 713.25 جنيه $23.16
اسعار أوقية الذهب 59,152 جنيه $1,920
اسعار جنيه الذهب 13,314 جنيه $432.25
اسعار كيلو الذهب 1,901,998 جنيه $61,749
وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 16-3-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .