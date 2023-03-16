مميزات ومواصفات برنامج GPT 4 الجديد 2023 - خصائص جي بي تي الرابع

مميزات ومواصفات برنامج GPT 4 الجديد 2023 ، ووصل هذا الموضوع التقني والمخصص في الذكاء الاصطناعي إلى قائمة التريند عل جوجل الشهير بعد عمليات بحث تخطت العشرة آلاف عملية منذ صباح اليوم وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في التركيز أكثر وأكثر على وضع مميزات برنامج GPT 4 المخصص في الإجابة عن الأسئلة المعقدة حيث يمكن للجميع والوافدين لهذه المقالة من معرفتها عند قراءة جميع السطور ، ونعكف بصورة دورية على وضع كافة المواضيع الرائجة على الشبكة العنكبوتية .

وقرر فريق الموقع في وضع مميزات ومواصفات برنامج GPT 4 الجديد 2023 في هذه السطور نظرًا لقوة الاهتمام التي لاحظناها في الآونة الأخيرة والتحديد مع إطلاق شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) هذه النسخة وبعد هذه المقدمة القصيرة يتطلب من الجميع الاستمرار في المتابعة لآخر سطر وهي على النحو التالي :

مميزات برنامج GPT 4 الجديد 2023

ويمكن لكم الاطلاع أكثر على مميزات برنامج GPT 4 بعد الآن وفي أولى المزايا أولا: يدعم روبوت "شات جي بي تي" لكنه مدفوع الأجر باشتراك شهري 20 دولارا.

ثانيا: وفي الميزة الثانية، لن تتاح هذه النسخة للاستخدام أو التجربة العامة على أمل أن تتاح في المستقبل للنسخة المجانية.

ثالثا: وفي الميزة الثالثة من برنامج GPT 4 ، إذ أنه نموذج متعدد الوسائط وقادر على تحليل النصوص والصور معا.

رابعا: وفي الميزة الرابعة ، أنه أكثر منطقيًا من أسلافه .

مواصفات برنامج GPT 4

كيفية استخدام موقع Chatgpt للذكاء الاصطناعي 2023

وعن الإجابة عن هذا الموضوع فقد وضعنا لكم في هذه الفقرة وهي التالي: وعبر موقع تشات جي بي تي حيث يطلب أي شيء من خلال الدردشة ويربكك وما تريد معرفته.

كما ويشترط خلال استخدام موقع Chat gpt للذكاء الاصطناعي 2023 أن تكون فترة المعلومات قبل عام 2021 لأن معلومات هذا الموقع محدودة. عام 2021 ، كما ونستكمل معكم باقي التفاصيل.

استعمال موقع Chat gpt

ابرز مميزات موقع Chat gpt وهي التالي: أولا: الإجابة عن الأسئلة، ثانيا: إنشاء النصوص (مثل كتابة المقالات أو المقالات أو القصص)، ثالثا: تلخيص النصوص، رابعا: الترجمة، خامسا: كتابة الشعر أو تأليف الأغاني، سادسا: الدردشة أو إجراء محادثة، سابعا: المساعدة في كتابة الأكواد .

كما ونشير لكم إلى أن موقع تشات جي بي تي الذي تم طرحه في نوفمبر الماضي، القدرة الفائقة والفورية على شرح مفاهيم معقدة بكلمات بسيطة وبإنتاج محتوى من الألف إلى لياء بلا اقتباس مباشر من مصادر أخرى .

رابط تحميل موقع Chatgpt

ووصل عدد مستخدمي موقع Chatgpt ما يقارب المليون خلال خمسة أيام فقط ، ويمكن لكم تحميل موقع تشات جي بي تي وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــا .

عيوب موقع Chat gpt

أولا: وفي العيب الأول، رصد أخطاء عند صياغة جمل بالعربية في بعض الأحيان.

ثانيا: وفي العيب الثاني، عند الترجمة من الإنجليزية إلى العربية تكون النتيجة مدهشة .

ثالثا: وفي العيب الثالث، بعض المستخدمين اشتكوا من دقته في البحث وخلل في بعض الحسابات الرقمية .

رابعا: وفي العيب الرابع، أحيانا يعطي إجابات خاطئة أو تعليمات ضارة أو محتوى متحيزا.

مميزات موقع Chat gpt

أولا: الميزة الأولى ، تبسيط العمليات التشغيلية وتعزيزها من خلال الأتمتة.

ثانيا: الميزة الثانية، تقديم خدمات ما بعد البيع عند شراء العملاء للمنتجات.

ثالثا: الميزة الثالثة ، ترجمة النصوص من لغة إلى أخرى.

رابعا: الميزة الرابعة ، البحث.

خامسا: الميزة الخامسة، تسهيل عملية رحلة العميل.

سادسا: الميزة السادسة، توليد أفكار جديدة.

سابعا: الميزة السابعة، كتابة الأكواد البرمجية.

ثامنا: الميزة الثامنة، أتمتة أجزاء من عملية البيع.

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع حول مميزات ومواصفات برنامج GPT 4 الجديد 2023 وضع نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .