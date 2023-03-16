مقاومون يستهدفون مستوطنة (حرميش) شمالي طولكرم بوابل من الرصاص

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:31 م
16 مارس 2023
مقاومون بالقدس.jpg
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مقاومون يستهدفون مستوطنة (حرميش) شمالي طولكرم بوابل كثيف من الرصاص.

 

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