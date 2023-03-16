تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الخميس
18° - 15°
الجمعة
18° - 18°
السبت
16° - 16°
الأحد
12° - 12°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.63
يورو
3.84
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.37
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
مقاومون يستهدفون مستوطنة (حرميش) شمالي طولكرم بوابل من الرصاص
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:31 م
16 مارس 2023
مقاومون يستهدفون مستوطنة (حرميش) شمالي طولكرم بوابل كثيف من الرصاص.
متعلقات
مقاومون يستهدفون مستوطنة "حومش" جنوب جنين بوابل كثيف من الرصاص
08:44 ص
مقاومون يستهدفون حاجز "جبارة" جنوب طولكرم بوابل كثيف من الرصاص
07:52 ص
مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص شرق نابلس
06:47 م
مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة بوابل من الرصاص
08:39 م
عاجل