الاحتلال يرفع حالة التأهب ويعزز منظومة القبة الحديدية في "غلاف غزة"

ذكرت مصادر "إسرائيلية"، اليوم الخميس، أن المنظومة الأمنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب في منطقة "غلاف غزة" خشية من إطلاق المقاومة في قطاع غزة، ردًا على جريمة اغتيال مقاومين في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وحسب قناة كان العبرية، فإن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب وتعزيز منظومة القبة الحديدية في "غلاف غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد أربعة اشخاص بينهم طفل واصابة أربعة أخرين بالرصاص الحي، بعد تسلسل قوة خاصة إلى جنين وفتح النار على المواطنين في إحدى أسواقها.

ونعت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عبر بيان، القائدين الشهيدين نضال خازم ويوسف شريم.