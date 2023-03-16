معمر: دماء شهداء جنين أكدت على وحدة الدم والمصير

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا معمر، اليوم الخميس، أن دماء شهداء جنين بالضفة الغربية المحتلة، الذين ارتقوا، اليوم، تؤكد وحدة الدم والمصير الذي تخطه حركتي الجهاد الإسلامي في فلسطين و"حماس" جنبًا إلى جنب مع كل المقاومين.

وقال معمر، في تصريح صحفي: إن "هذه الدماء رسالة لأبناء الحركتين نحو مزيد من التكاتف والتعاون على طريق العودة والتحرير، كما أنها رسالة لأولئك اللاهثين خلف سراب العقبة وشرم الشيخ".

وأضاف أن دماء جنين تتعانق كما تعانقت بنادقهم في مسيرة جهاد طويلة أدّوا خلالها واجبهم تجاه القدس وفلسطين.

وشدّد القيادي في "حماس"، على أن حركته والجهاد رأس حربة مشروع المقاومة في فلسطين، وسويًا مع كل قوى المقاومة سيدخلون المسجد الأقصى مهللين مكبرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد أربعة اشخاص بينهم طفل واصابة أربعة أخرين بالرصاص الحي، بعد تسلسل قوة خاصة إلى جنين وفتح النار على المواطنين في إحدى أسواقها. ونعت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عبر بيان، القائدين الشهيدين نضال خازم ويوسف شريم.



