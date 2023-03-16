الخارجية: مجزرة جنين إمعان من الاحتلال لإشعال ساحة الصراع

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، المجزرة التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأدت لاستشهاد أربعة اشخاص واصابة أخرين، امعانا من الاحتلال بإشعال الحرائق بساحة الصراع.

وأدانت الخارجية، في بيان لها، هذه المجزرة، مؤكدةً أنها: لن تثني شعبنا عن التمسك بحقوقه والدفاع عنها، كما أن شعبنا سيسقط خيارات الاحتلال.

وأضافت أن الاحتلال يريد تفجير ساحة الصراع للتغطية على أزمات الحكومة "الإسرائيلية".

ورأت أن جرائم الاحتلال تعكس هشاشة المواقف الدولية وضعفها من منظور قدرتها على وضع حد لإجراءات الاحتلال أحادية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد أربعة اشخاص بينهم طفل واصابة أربعة أخرين بالرصاص الحي، بعد تسلسل قوة خاصة إلى جنين وفتح النار على المواطنين في إحدى أسواقها.

ونعت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عبر بيان، القائدين الشهيدين نضال خازم ويوسف شريم.