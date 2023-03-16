بيوتر زيلينسكي: يجب أن يخشى الجميع مواجهة نابولي

وجه البولندي بيوتر زيلينسكي، نجم نابولي، تحذيرا قويا لمنافسي فريق الجنوب، بعد بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.



وكرر نابولي فوزه على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (3-0) في إياب دور الـ16، ليتأهل لربع النهائي بفوزه (5-0) في مجموع المباراتين.



وقال زيلينسكي في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "نحن سعداء لجماهيرنا فهم دائما معنا ويقدمون لنا المساعدة، ثم النادي يستحق ذلك، نحن سعداء لكننا نعلم أنه لا يزال بإمكاننا فعل الكثير".



وأضاف "نحن ندرك أننا فريق ممتاز، سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، يجب أن نستمر على هذا النحو، فهناك العديد من المباريات سواء بالدوري أو الأبطال".



وتابع البولندي "نريد أن نبذل قصارى جهدنا. نريد العبور للأدوار التالية، نحن أقوياء وأيا كان من سنواجه نريد أن نمر للأدوار الأخرى".



وأتم "جميع الفرق رائعة ويمكننا اللعب ضدهم جميعا، نحن ندرك قوتنا، سنكون مستعدين للقتال، ويجب أن يخشى الآخرون مواجهة نابولي، نحن بخير وهذا واضح، الفرق التي تأتي إلى هنا تواجه صعوبات كبيرة".