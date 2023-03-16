"إسرائيل" تقرر تزويد أوكرانيا بمنظومات مضادة للمسيرات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:01 م
16 مارس 2023
طائرات دون طيار- طائرات مسيرة.webp
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قال وزير الخارجية الصهيوني، إيلي كوهين، "إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالموافقة على التراخيص خلال زيارته لكييف منتصف شباط/فبراير الماضي".

جاء ذلك في أعقاب تعزيز مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية مواقعها حول مدينة باخموت وسط محاولات مستمرة لتطويقها.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوست:" إن حلفاء أوكرانيا تعهدوا بمساعدتها عسكريا بأكثر من 150 دبابة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع".

وفي الإطار، ذكر موقع أكسيوس الأميركي: "إن إسرائيل وافقت مؤخرا، على تزويد أوكرانيا بمنظومات مضادة للطائرات المسيرة.

وأضاف الموقع:" إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالموافقة على التراخيص خلال زيارته لكييف منتصف شباط/فبراير الماضي"..

وتابع قائلاً:" زار وفد من وزارة الدفاع الأوكرانية "إسرائيل" مؤخرا للحصول على عرض تقديمي حول أنظمة مواجهة المسيرات، مشيرا إلى أنه لم يتم توقيع أي اتفاق حتى الآن".

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