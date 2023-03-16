ماذا قال والد الشهيد نضال خازم بعد استشهاد ابنه؟!

نعي أمين خازم والد الشهيد نضال وشقيق المطارد فتحي خازم، مساء اليوم الخميس16/3/2023م، نجله الشهيد القائد نضال خازم أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، مؤكداً أن طريقنا الوحيد هو المقاومة وهذه هي رسالتي للشباب.

وقال والد الشهيد نضال خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس":" رغم هول المصاب، إلا أن نضال ابني ابن للشعب الفلسطيني الذي يقاتل لاستعادة حقوقه".

وأضاف:" كنت أتوقع لحظة وصول نبأ ارتقاء ابني، ولكن هذه هي ضريبة النضال، و طريقنا الوحيد هو المقاومة وهذه هي رسالتي للشباب".

ونفذت قوة "إسرائيلية" خاصة، مساء اليوم الخميس16/3/2023م، عملية اغتيال جبانة استهدفت فيها الشهيد نضال خازم أحد أبرز قادة سرايا القدس في كتيبة جنين.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد أربعة شبان، إضافة لإصابة 18 شاباً 4 منهم بحالة خطرة، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، مبينة أن الشهداء:" يوسف صالح بركات شريم ٢٩ عاماً، الشهيد نضال أمين زيدان خازم ٢٨ عاماً، الشهيد عمر محمد عوادين ١٦ عاماً، شهيد لم تعرف هويته بعد".