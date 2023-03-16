كتيبة جنين تزف القائد نضال خازم مسؤول وحدة قوة البهاء

زفت سرايا القدس كتيبة جنين، مساء اليوم الخميس16/3/2023م، أحد قادتها الميدانيين الشهيد نضال خازم الذي اغتالته قوة "إسرائيلية" خاصة عصر اليوم في مدينة جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري:" تزف سرايا القدس كتيبة جنين ابنها الشهيد البطل القائد نضال امين خازم (28عام) احد القادة الميدانيين الابطال لكتيبة جنين والذي ارتقى اثر عملية اغتيال جبانة برصاص قوات خاصة للمستعربين وسط مدينة جنين".

واستشهد أربعة مقاومين، بعد ظهر اليوم الخميس 16-3-2023، في مدينة جنين بالضفة المحتلة، في عملية اغتيال من قبل قوات صهيونية خاصة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في المكان.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد أربعة شبان، إضافة لإصابة 18 شاباً 4 منهم بحالة خطرة، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، مبينة أن الشهداء:" يوسف صالح بركات شريم ٢٩ عاماً، الشهيد نضال أمين زيدان خازم ٢٨ عاماً، الشهيد عمر محمد عوادين ١٦ عاماً، شهيد لم تعرف هويته بعد".