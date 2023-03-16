حماس: جريمة اغتيال أبطال المقاومة في جنين لن تمر دون رد عليها

أكد الناطق باسم حركة حمـاس عبد اللطيف القانـوع، اليوم الخميس 16/3/2023م، أن جريمة اغتيال أبطال المقاومة في جنين لن تمر دون رد عليها.

وقالت القانوع في تصريحات صحفية، إن شعبنا ومقاومته قادرون على ضرب الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه"، مشدداً على أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ستظل حاضرة ومتصاعدة ولن يتمكن أحد من وقف تمددها أو منعها من الرد على جرائم الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص القوات الخاصة الاسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين.

وكشف مدير مستشفى جنين:وسام بكر في تصريحات إذاعية هوية الشهداء، وهم: نضال خازم وعمر عوادين ويوسف شريم