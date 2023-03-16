بالصور الأوقاف: انتهينا من استئجار سكن حجاج فلسطين للمحافظة الشمالية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس16/3/2023م، انهائها عملية استئجار سكن الحجاج الخاص بالمحافظات الشمالية بالمدينة المنورة.

وقال وكيل الوزارة ورئيس لجنة استئجار سكن حجاج فلسطين حسام أبو الرب:" إن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، أنهت عملية استئجار سكن الحجاج الخاص بالمحافظات الشـــــــمالية بالمدينة المنورة، وفق المواصفات والمقاييـــس التي وضعتها اللجنة المختصة".

وأوضح أن اللجنة توجهت إلى المملكة العربية السعودية قبل أيام، وضمت أعضاء اللجنة الفنية المختصة في الوزارة، إضافة إلى مندوبين عن وزارات المالية، والسياحة والآثار، وديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكداً أنه تم استئجار فنادق مصنفة 4و5 نجوم في المنطقة المركزية الشمالية من الحرم النبوي الشريف، وتوفير جميع الخدمات الفندقية مع وجبة إفطار بوفيه مفتوح لمدة 4 أيام.

كما أكد وكيل الوزارة في بيان صحفي، أن لجنة استئجار السكن عملت جهدها لما فيه مصلحة الحاج، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على المستوى المميز الذي حققته دولة فلسطين في خدمات الحجاج على كل الصعد، خاصة قدرة الفنادق وجاهزيتها لاستقبال الحجاج وفق مواعيد دخول وخروج محددة.

وأشار أبو الرب إلى أن اللجنة ستتوجه إلى مكة المكرمة من أجل استكمال إجراءات استئجار سكن الحجاج في مكة المكرمة ومقر بعثة الحج الفلسطينية.













