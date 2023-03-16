زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إيران

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:49 م
16 مارس 2023
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إيران
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أكدت خدمة الإنقاذ في وزارة الداخلية الأرمنية، اليوم الخميس 16/3/2023م، أن علماء الزلازل الأرمن سجلوا وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر  اليوم  في إيران.

 

وبحسب بيان صادر عن  خدمة الإنقاذ، قالت فيه :" في الساعة 15:47 من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي سجلت شبكة رصد الزلازل للخدمة الإقليمية للحماية من الزلازل في أرمينيا وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة... على بعد 41 كيلومترا جنوب غربي مدينة خوي الإيرانية".

وأضافت:" أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن قوة الهزة الأرضية بداخله بلغت 7 درجات".

وأشارت إلى أن الزلزال شعر به سكان أرمينيا وخاصة في منطقة سيونيك (بقوة ما بين 3 و4 درجات)، في منطقتي فايوتس دزور وأرارات (3 درجات) وفي العاصمة يريفان (2-3 درجات).

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