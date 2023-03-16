الإعلان عن هوية حكم مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الأحد المقبل

كشف الإتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس 16/3/2023م، عن هوية الحكم الذي سيدير مباراة الكلاسيكو المقبلة بين برشلونة وريال مدريد يوم الأحد المقبل.

ووفقاً للاتحاد الإسباني، فإن الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا سيدير لقاء الكلاسيكو الذي سيقام على أرضية ملعب برشلونة"سبوتيفاي كامب نو" ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني الممتاز 2023م.

وبحسب الاتحاد فإن هذا الكلاسيكو سيكون الثالث الذي يديره بينجويتشيا، صاحب الـ37 عاما، لكنه الأول في الليجا، حيث كانت المباراتان السابقتان في كأس السوبر الإسباني.

وبشأن حكم الفار لمباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد، سيكون المسؤول عن تقنية التحكيم بالفيديو سيزار سوتو جرادو، وفقاً للاتحاد.

يشار إلى أن توقيت إقامة الكلاسيكو سيكون عند الساعة العاشرة بتوقيت القدس الشريف والقاهرة والحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت العاصمة مدريد.