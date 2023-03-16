بعد أنباء عن ارتفاع أسعارها...هكذا ستكون أسعار الدجاج في غــــزة خلال شهر رمضـان ؟

نفى رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة مروان الحلو اليوم الخميس 16 مارس 2023، الأخبار المتداولة عن ارتفاع جديد على أسعار الدجاج اللاحم في قطاع غزة، موضحاً أن سعر كيلو الدجاج للمستهلك 10.5 شيكل منذ أسابيع قليلة.

وأشار الحلو في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أنّه بالرغم من ارتفاع سعر تكلفة تربية الدجاج اللاحم نظراً لارتفاع سعر "الصيصان" والأعلاف، إلا أن الأسعار لم ترتفع منذ فترة.

وعن تحضير الدجاج لشهر رمضان المبارك 2023، بيّن أنهم أنهوا الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، باستيراد نحو 4.5 مليون بيضة مخصبة تنتج من 3.5- 3-7 مليون دجاجة، بمعدل استهلاك نحو 120 ألف دجاجة يومياً وهو حاجة قطاع غزة في الأيام المباركة.

ولفت إلى أن أسعار الدجاج ستكون مناسبة للجميع، بحيث لا تكون فوق قدرة المستهلك أو تسبب خسائر للمربين كون رمضان فرصتهم لتعويض الخسائر التي يتلقوها في الأشهر الأخرى، مؤكداً أن رمضان المقبل لن يشهد ارتفاعاً على سعر كيلو الدجاج كما حدث في الشهر الفضيل العام الماضي، بسبب وفرة الإنتاج الذي سيشهده القطاع.

وأوضح أنه بعد اعتراض نقابة الدواجن على تسعيرة الدجاج المقررة كحد أعلى 11 شيكلاً للمستهلك في رمضان، تم الاتفاق بين وزارتي الاقتصاد والزراعة والمربين على ألا يرتفع سعر كيلو الدجاج عن 12 شيكلاً للمستهلك.

وذكر أن هناك ارتفاعاً كبيراً على سعر طن العلف بحيث وصل لـ 3300 شيكل بعد أن كان يصل للمُزارع بـ 2300 شيكل، أي أن هناك 1000 شيكل زيادة على الطن الواحد، وهو ما ينعكس بالسلب على مالكي مزارع تربية الدجاج.

ودعا الحكومة الفلسطينية، للعمل على تخفيض سعر طن العلف، والوقوف إلى جانب المُزارعين، لأنها تعلم جيداً كم تُكلف تربية الدجاج المزارعين.