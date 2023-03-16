بالصور لأول مرة في قطاع غزة: فريق كرة قدم لقصار القامة واستعدادات للمشاركة في بطولات خارجية

لأول مرة في قطاع غزة ، يُجري 5 لاعبين لكرة القدم من فئة قصار القامة، تدريبات مُكثّفة داخل صالة رياضية مُغلقة، لتكوين نواة أول فريق من نوعه في قطاع غزة استعدادا للمشاركة في بطولة ستعقد خارج البلاد.

الفريق تشكل من جمعية فلسطين لكرة القدم البتر (أهلية)، وهم جزء من المنتخب الفلسطيني لكرة القدم لقصار القامة، الذي أسس في لبنان عام 2021، والحاصل على اعتراف من الاتحاد الوطني لكرة القدم.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون من قصار القامة، المباراة الأولى لهم التي ستعقد في المملكة المغربية، خلال مايو/أيار المقبل، ضمن المنتخب الفلسطيني لقصار القامة.

آمال وطموح

اللاعب علاء مقداد (40 عاما)، يبلغ طوله 1.18 مترا، ويعمل مهرجا للأطفال منذ أكثر من 21 عاما، عبّر عن سعادته لأنه بات جزءا من أول فريق كرة قدم لقصار القامة في غزة.

وأضاف مقداد، "منذ سنوات ونحن نمارس هذه الرياضة كهواية، ونلعبها مع أصدقائنا في الحي أو النادي، لكننا لأول مرة نشعر بكيان يجمعنا ضمن فريق واحد، ويحقق لنا الأمل بمشاركة مجتمعية قيّمة".

وأوضح مقداد، المعروف بـ"عمو علوش"، أن "فئة قصار القامة مصنّفة في قطاع غزة على أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يملكون أي كيان خاص، لذا هذا (الفريق) شكّل فارقا مجتمعيا لنا في غزة".

وعبر مقداد عن أمله في أن "يرفع أول كيان لفئة قصار القامة في غزة العلم الفلسطيني في المحافل الرياضية الدولية".

وتفرض إسرائيل منذ عام 2007 حصارا مشددا على قطاع غزة، تسبب في تردي الأوضاع المعيشية، وتراجع في الخدمات الصحية والحيوية المقدمة للفلسطينيين.

النظرة المجتمعية

وعن معاناة فئة قصار القامة وكيفية التعامل معها، قال مقداد: "نظرة المجتمع لقصار القامة اختلفت مع انتشار التوعية، إذ كانت هذه الفئة قبل سنوات طويلة تتعرض للتنمر، لكنهم اليوم باتوا جزءا مهما في المجتمع".

يخالفه في هذا الرأي هيثم السقا (34 عاما)، الذي يبلغ طوله نحو 1.14 مترا، وهو مسؤول برامج مجتمعية في مؤسسة بريطانية بغزة، والذي يرى أن النظرة المجتمعية لقصار القامة لم تتغير.

وقال السقا، للأناضول، إن "الصعوبات التي يواجهها قصار القامة في قطاع غزة تكمن في النظرة المجتمعية التي ما زالت تتعامل معنا كأشخاص ذوي إعاقة ولا تتقبلنا".

وأضاف: "عدم تقبل فئة قصار القامة وحرمانهم من الفرص الحقوقية أثر عليهم بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "تلك النظرة تؤثر على المشاركة المجتمعية لقصار القامة وإمكانية وصولهم للخدمات كالصحة والتعليم والوظيفة".

ومؤكدا أن "انتقال الفلسطيني من ممارسة رياضة كرة القدم في إطار الهواية إلى الاحتراف، وتمثيل فلسطين في الخارج، تحول إيجابي كبير"، أعرب السقا عن "سعادته بمشاركة لاعبين من غزة في المنتخب الفلسطيني الخاص بهذه الفئة في لبنان".

وذكر أنه "بدأ ممارسة كرة القدم منذ أن كان طالبا في المدرسة، وطور هذه المهارة بشكل ذاتي"، لافتا إلى أن فريقه "أجرى تدريبات مكثفة من أجل المباراة المقبلة".

أوضح رئيس "جمعية فلسطين لكرة القدم البتر" فؤاد أبو غليون، إن "جمعيته تهتم برياضات كرة القدم النوعية، سواء لمبتوري الأطراف، أو قصار القامة".

وأشار أبو غليون إلى تدريبات الفريق داخل الملعب، ثم قال: "اللاعبون الخمسة المتواجدون اليوم ضمن هذه التدريبات، يشكّلون نواة الفريق لكرة القدم لفئة قصار القامة في غزة".

وأضاف: "اللاعبون الخمسة يكملون المنتخب الفلسطيني في لبنان، للمشاركة في مباراة المغرب في مايو/أيار المقبل، لكننا في ذات الوقت سنعمل على تشكيل فريق بعدده الرسمي، ونفتح باب الانضمام لمن يريد أيضا".









وتابع: "احتضان الفريق وتشكيله جاء بعد 3 سنوات أمضاها قصار القامة في البحث عن جهة ترعاهم"، مشيرا إلى أنه "واجه صعوبات مالية وفنية خلال تشكيله، خاصة أن الجمعية لأول مرة تتعامل مع كرة القدم لقصار القامة".

وتابع: "ليس لدينا معرفة صحية كاملة بحالتهم، كقوة تحملهم لصدمات الكرة ولياقتهم في الملعب وقدرتهم على التعامل السريع"، مؤكدا استمرار بحثهم عبر التواصل مع أطباء من الخارج لضمان عدم تأثير المباريات على صحة الفريق.

















المصدر : الاناضول