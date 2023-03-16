التعليم : مؤشرات إيجابية لانتظام الدوام بالضفة واجتماع مهم الأحد لمناقشة المحذوف من التوجيهي

أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عوّاد ، ان اجتماعاً مهماً سيعقد يوم الأحد المقبل، لمناقشة المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص لكافة الطلبة في جميع المحافظات.

وقال خلال تصريحات إذاعية إن هناك مؤشرات إيجابية على انتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية بداية الأسبوع المقبل ، مبيناً ان هناك جهوداً حثيثة تبذل من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والقوى والفصائل الوطنية، والمستوى السياسي، ونأمل أن تتكلل بالنجاح في إنهاء هذه الأزمة التي وصلت يومها الـ40.

وطمئن عواد الاهالي بشأن المخاوف من عدم استمرار العام الدراسي، وقال: ما زال هناك متسع من الوقت، الذي يضمن إنهاء العام الدراسي بالشكل المطلوب والمأمول.

وأضاف عواد: "امتحانات الثانوية العامة مهمة جداً للقبول الجامعي، وهناك رزنامة ثابتة لا يمكن تجاوزنها بما يخص العام الدراسي الجامعي، وقد يتم الضغط على الجامعات المحلية في حال تم تأجيل عقد الامتحانات، ولكن ما الذي يضمن الجامعات العربية والدولية؟".