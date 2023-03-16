سبب وفاة المعمر اليمني صاحب القرن ذو القرنين- ما قصة وفاة معمر يمني صاحب القرنين، انتشر قصة ذو القرنين المسن اليمني على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن قصته أثارت استغراب الملايين من الناس خاصة وأنهم هذا المسن توفي في عمر الـ 140 عاماً وكان له قرنان بتم بترهما وهو ما أدى إلى وفاته، ولأن القصة غريبة ومثيرة، بات الجميع يبحث عن تفاصيلها عبر محركات البحث المختلفة، للتعرف والاطلاع على تفاصيلها.

قصة ذو القرنين أكبر مُعمر يمني توفي بعد بتر قرنيه فيديو

قصة ذو القرنين أكبر مُعمر يمني توفي بعد بتر قرنيه فيديو، اشتغل العالم العربي بوفاة المعمر ذو الـ 140 عاماً اليمني علي عنتر، الملقب بـ "ذي القرنين"، وذلك بعد بتر قرنيه الذين نبتا من رأسه وبات أعجوبة زمانه، لكنه توفي بعد أن قرر بتر قرنيه من رأسه بطريقة بدائية جداً، وهو ما أثار استغراب الجمهور اليمني والعالم العربي والإسلامي، لأنه لأول مرة في التاريخ أن ينبت قرنين لبشر، لذا قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر قصة ذو القرنين اليمني الذ توفي عن عمر ناهز الـ 140 عاماً.

من هو علي عنتر ذو القرنين اليمني؟

من هو علي عنتر ذو القرنين اليمني؟ وفق عائلته والمقربين منه، فهو يمني الجنسية من محافظة الجوف شرق العاصمة صنعاء، إذ ظهر القرنين في رأسه بعد أن تجاوز 100 عام، إذ إنها أخذت تنمو وتتدلى من مقدمة رأسه على خديه إلى محاذاة فمه، ثم أخذت تلتف بشكل دائري، حتى باتت تشبه قرون الغزال، وهو ما أثار استغراب الناس من حوله، وفي ربوع اليمن والدول العربية.

وفاة المعمر اليمني (ذو القرنين).

توفي المعمر اليمني «علي عنتر» الملقب بذي القرنين، وهو أكبر معمر يمني من محافظة الجوف -شرق العاصمة صنعاء) عن عمر بلغ 140 عاماً بعد بتر قرنيه اللذين نبتا في مقدمة رأسه عن طريق الكي بالنار وبدون جراحة طبية pic.twitter.com/iotjdWtniJ — الاحداث العالمية الحربية🚨 news (@BnshKhaled) March 14, 2023

من هو المسن ذو القرنين اليمني صور وفيديو

من هو المسن ذو القرنين اليمني صور وفيديو، هو عجوز يمني نبت له قرنين بعد أن تجاوز الـ 100 عام، لكن أقاربه سعوا لأن يزيلوا القرنين من رأسه عن طريق كيهما بالنار بدون جراحة طبية وقد يترتب عن ذلك من مخاطر وأضرار على صحة الرجل العجوز الذي فارق الحياة بعد بتر قرنيه بثلاثة أيام، لكنهم لم يأبهوا بذلك وبعد أن حاولوا إزالة القرنين بالطريقة البدائية فقد الرجل العجوز حياته عن عمر ناهز 140 عاماً، وبهذا القدر ننتهي من نشر تفاصيل عن من هو المعمر اليمني صاحب القرن.