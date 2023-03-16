زلزال قوي يضرب نيوزيلندا كاد أن يتسبب بحدوث تسونامي

ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجة، صباح اليوم الخميس 16 مارس 2023 جزر كرماديك في نيوزيلندا، ما أدى إلى التحذير من حدوث تسونامي من قبل نظام إنذار تسونامي الأمريكي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الخميس، إن الزلزال وقع في الساعة 0.55 بالتوقيت العالمي (3.55 بتوقيت موسكو) على بعد 983 كيلومترًا من قرية أوهونوا في أرخبيل تونغا.

هذا، ويقع مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترًا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ولم ترد معلومات فورية عن الخسائر والدمار المحتملين.

وتقع نيوزيلندا عند ما يعرف بـ "حزام النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة تنشط فيها الزلازل.