الهلال الأحمر: 57 إصابة بين المواطنين خلال المواجهات في نابلس

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الخميس 16 مارس 2023، بأن طواقمها الطبية الميدانية تعاملت عشرات الإصابات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه قبر يوسف ومخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الفلسطينية المحتلة منتصف الليلة الماضية.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر في بيان صدر عنها، أنّها تعاملت مع 57 مختلفة خلال اقتحام الاحتلال لقبر يوسف وبلدة بلاطة، التي أدت إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وبيّنت إحصائية الهلال الأحمر، 3 إصابات رصاص حي نقلت إلى المستشفى، وإصابة واحدة بقنبلة غاز باليد نقلت إلى المستشفى، وإصابة واحدة بشظية بالوجه، و52 حالة اختناق بالغاز.

ومنعت قوات الاحتلال، سيارة إسعاف الهلال الأحمر من الدخول الى مخيم بلاطة لوجود إصابة قرب مصنع الزيوت، كما منعتها من الوصول إلى حاله مرضية في الضاحية وتم الوصول إليها من طريق أخرى.