سرايا القدس: استهدفنا قوات الاحتلال بوابل من الرصاص بالمنطقة الشرقية لمدينة نابلس

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، فجر الخميس، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابل من الرصاص استهدافًا مباشر خلال تصديهم لاقتحام مستوطنين للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

إليك نص بيان سرايا القدس:

بسم الله الرحمن الرحيم

(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله) صدق الله العظيم

بيان مقتضب صادر عن سرايا القدس كتيبة نابلس

بعون الله وقوته تمكنت مجموعة من مجاهدينا الابطال من الاستهداف المباشر لقوات الاحتلال الصهيوني بوابل من الرصاص المبارك والذي اصاب الاحتلال بشكل مباشر.

حيث تصدى مقاتلونا رفاق الشهيد القائد محمد أبو بكر (جنيدي) لقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس مساء اليوم الأربعاء والتي وصلت الى قبل يوسف لأداء صلوات تلموديه لقطعان المستوطنين.

اننا في سرايا القدس كتيبة نابلس وكل مجاهدي شعبنا الابطال نؤكد ان مدينة نابلس جبل النار لن تخضع لهذا الاحتلال وستبقى محرمة عليه حتى زواله عن ارضنا, وعليه نؤكد اننا سنبقى الدرع الحامي لأبناء لشعبنا ومقدساتنا حتى تحريرها من دنس الاحتلال.

سلاحنا مشرع وقتالنا مستمر في وحدة الساحات

وانه لجهاد نصر او استشهاد

اخوانكم سرايا القدس – كتيبة نابلس

16/3/2023